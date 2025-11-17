Scavi alla Casa del Jazz, un testimone: "Io ho abitato in quella villa, so dove cercare"

Continuano le ispezioni nel complesso della Casa del Jazz a Roma per individuare l'accesso al tunnel tombato, dove si sospetta possano trovarsi anche resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso dal 1994. "Prima c'era un salone dove si facevano le feste. C'era una cantina dove si andava giù, una trentina di scalini. Io ci ho abitato, mio padre lavorava per il commendatore", dice Franco Piacentini, figlio dell'ex custode. "Lì sotto qualcosa ci deve essere, hanno subito chiuso questa botola che arrivava fino alle catacombe". Lui quel tunnel lo conosce benissimo: ha abitato in quella villa dal 48 al 68, per vent'anni. "Ci potrebbe essere tutto, - dice - che ne so. Niente o anche il cadavere".