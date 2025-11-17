Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
guarda il video

Scavi alla Casa del Jazz, un testimone: "Io ho abitato in quella villa, so dove cercare"

Franco Piacentini, Il figlio dell'ex custode,"ha"vissuto nella dimora che fu di Nicoletti"per 20 anni

17 Nov 2025 - 13:25
01:35 

Continuano le ispezioni nel complesso della Casa del Jazz a Roma per individuare l'accesso al tunnel tombato, dove si sospetta possano trovarsi anche resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso dal 1994.  "Prima c'era un salone dove si facevano le feste. C'era una cantina dove si andava giù, una trentina di scalini. Io ci ho abitato, mio padre lavorava per il commendatore", dice Franco Piacentini, figlio dell'ex custode.  "Lì sotto qualcosa ci deve essere, hanno subito chiuso questa botola che arrivava fino alle catacombe". Lui quel tunnel lo conosce benissimo: ha abitato in quella villa dal 48 al 68, per vent'anni. "Ci potrebbe essere tutto, - dice - che ne so. Niente o anche il cadavere". 

video evidenza