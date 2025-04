Roma, boss in carcere e moglie prendevano il reddito di cittadinanza

Era in carcere per spaccio di droga, ma percepiva il reddito di cittadinanza. Come lui, anche la moglie 36enne. Insieme, avrebbero ricevuto dall'Inps, senza averne diritto, oltre 36mila euro. Ad intascare l'assegno destinato a chi è in cerca di un lavoro e non lo trova, Alessio Capogna, classe 1991, giovane boss romano legato allo spaccio di stupefacenti, che riforniva di cocaina e crack i quartieri centrali della Capitale, da Piazza Navona a Piazza del Fico. L'uomo appartiene a una nota famiglia della mala romana: è cugino dei fratelli Fabrizio e Simone, collaboratori di giustizia che stanno aiutando le forze dell'ordine a ricostruire l'attuale panorama criminale della Capitale. Nel 2021 Alessio Capogna e consorte hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza pur trovandosi in stato di reclusione, e quindi nell'oggettiva impossibilità di cercarsi un nuovo lavoro. L'istituto previdenziale, però, non può verificare nel casellario giudiziario e quindi ha dato il via libera per l'erogazione mensile dei soldi, regolarmente arrivati alla coppia per due anni.