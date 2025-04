Roma blindata per Pasqua, massima sicurezza tra Vaticano e Colosseo

In vista delle festività pasquali, Roma si prepara con un imponente piano di sicurezza. Tiratori scelti, bonifiche, metal detector e no fly zone proteggono i luoghi sensibili, in particolare il Vaticano e il Colosseo. Oltre 10mila telecamere monitorano le aree più affollate, mentre solo i carabinieri hanno schierato 600 unità aggiuntive. Il Viminale ha predisposto controlli speciali a stazioni, aeroporti e caselli autostradali, in vista dell’arrivo di milioni di turisti e fedeli.