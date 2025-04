Roma blindata in vista dei funerali di Papa Francesco

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco con un imponente piano di sicurezza, coordinato dalla Prefettura e dalla Protezione civile. Il Governo ha nominato Fabio Ciciliano commissario straordinario e stanziato un fondo iniziale di 5 milioni di euro. Sabato sono attesi capi di Stato, di governo e migliaia di fedeli. La sicurezza sarà gestita con un sistema a cerchi concentrici intorno a piazza San Pietro, dichiarata zona rossa, con controlli tramite body scan e metal detector. Attiva una no fly zone, previsti percorsi dedicati per i pellegrini per garantire ordine e serenità.