Roma, benzinaio ucciso durante una rapina: fermato un 18enne

Marco Adamo, 18 anni, è stato fermato dai carabinieri e ha ammesso di aver ucciso Nahid Miah, 36enne bengalese gestore di un distributore a Tor San Lorenzo, Roma. Durante la rapina, il giovane lo ha accoltellato al cuore per poi fuggire su una moto rubata, successivamente trovata quasi carbonizzata, e portando via con sé i circa 570 euro in contanti che l'uomo aveva. Le indagini hanno ricostruito i movimenti di Adamo attraverso video e dati telefonici, portando al suo arresto a Cisterna di Latina.