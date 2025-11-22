Roma, allarme baby gang all'Eur

Le mani al collo, l'ordine di consegnare i soldi, l'umiliazione delle scarpe sfilate e la minaccia: "Se non lo fai, ti ammazziamo". "Com'è possibile che nessuno abbia visto niente?", si chiede la madre di un 15enne accerchiato, aggredito e rapinato all'esterno di un centro commerciale nel quartiere Eur di Roma. Secondo il suo racconto, ad agire sarebbero stati cinque o sei ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Uno choc per l'adolescente, aggredito in pieno giorno dal branco. Quello delle baby gang - racconta un vigilante - è diventato un problema serio.