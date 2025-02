Roma, agente accoltellato da un ladro in fuga al Quarticciolo

Un uomo è stato arrestato a Roma, al Quarticciolo, dopo avere rubato in un supermarket, essere stato intercettato dalla polizia e avere accoltellato un agente tentando la fuga. Si tratta di un tossicodipendente di origine italiana, pregiudicato per i reati di rapina impropria, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, che insieme a un albanese ha dapprima rubato superalcolici, prodotti per igiene personale e generi alimentari nel negozio in via dei Castani, per poi sfuggire ai controlli.