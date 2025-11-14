Roma, 27enne muore precipitando da un B&B dopo una lite: arrestato un 25enne

Una caduta da un balcone al terzo piano, in tarda serata, è stata fatale per un giovane dipendente pubblico, soccorso in fin di vita nel cortile di un palazzo nel quartiere Monteverde a Roma. Leonardo Fiorini, 27 anni, sarebbe precipitato per 12 metri nel corso di una lite con il coinquilino, arrestato e accusato di omicidio. Complessa e ancora in corso la ricostruzione dei fatti, sui quali indagano i carabinieri.