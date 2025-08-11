Logo Tgcom24
L'imprenditore edile foggiano assasinato della mafia

Rodi Garganico, una piazza per Giovanni Panunzio

Al centro della frazione balneare Lido del Sole, una folla commossa si è raccolta attorno ai familiari della prima vittima innocente di mafia a cui viene intitolato uno spazio pubblico in una località turistica "

di Roberta Fiorentini
11 Ago 2025 - 12:51
Non ha ceduto al racket delle estorsioni, non ha taciuto, ma ha denunciato e ha pagato con la vita. A Giovanni Panunzio, imprenditore edile foggiano, ucciso nel 1992 da una coppia di sicari, è stata dedicata una piazza a Rodi Garganico. Al centro della frazione balneare Lido del Sole, una folla commossa si è raccolta attorno ai familiari della prima vittima innocente di mafia a cui viene intitolato uno spazio pubblico in una località turistica.
 

rodi garganico
mafia
piazza
video tg

