Rodi Garganico, una piazza per Giovanni Panunzio

Non ha ceduto al racket delle estorsioni, non ha taciuto, ma ha denunciato e ha pagato con la vita. A Giovanni Panunzio, imprenditore edile foggiano, ucciso nel 1992 da una coppia di sicari, è stata dedicata una piazza a Rodi Garganico. Al centro della frazione balneare Lido del Sole, una folla commossa si è raccolta attorno ai familiari della prima vittima innocente di mafia a cui viene intitolato uno spazio pubblico in una località turistica.

