Roccaraso, il faro dei pm sugli influencer

Li stanno monitorando da tempo. e stanno valutando la strategia migliore per circoscrivere e approfondire il loro giro di affari. E' l'attenzione investigativa che da mesi investe alcuni tiktoker, che negli ultimi giorni si stanno contendendo il pubblico dei gitanti sulla neve di Roccaraso. Dunque, l'invasione di Roccaraso prevista per il prossimo fine settimana, non sarebbe solo folclore o fenomeno di costume. ma rischia di diventare anche materia di indagine.