Cronaca
Picchiata dall'ex e salvata dalla polizia: ecco chi è l'aggressore di Varese

Il racconto dei poliziotti sul fermo del "45enne insospettabile"

20 Ott 2025 - 19:43
01:34 

"Un 45enne anonimo. Una persona che puoi vedere tranquillo per strada, al supermercato. Un insospettabile". Un 45enne italiano insospettabile è l'uomo che la polizia di Varese ha fermato per avere aggredito l'ex fidanzata 19enne. Dopo 48 ore però il giudice lo ha rimesso in libertà. La giovane era stata messa in salvo grazie alla segnalazione al numero di emergenza 112. "L'ho sentita piangere e ho capito che era la persona che stavamo cercando", racconta il poliziotto che l'ha confortata al telefono. L'aggressore, che era già stato denunciato anche per revenge porn, non ha obbligo di braccialetto elettronico, ma solo il divieto di avvicinamento alla vittima.

