Rita De Crescenzo a processo per droga, lei si difende su Tik Tok

Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana, famosa da ultimo per essere stata la principale "animatrice" dei viaggi di pullman a Roccaraso, replica sullo stesso social che l'ha resa famosa alla notizia della sua imputazione in un processo per droga. Accuse che risalgono a fatti di quasi dieci anni fa rispetto alle quali De Crescenzo si è sempre detta innocente, ribadendo anche oggi nel suo video su Tik Tok di non aver mai spacciato, ma consumato droga nel suo passato ("ho fatto uso, non l'ho mai venduta").