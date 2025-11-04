Ristoratore picchiato nel Lodigiano da baby gang: "Sono tornati a minacciarci"

Porta ancora sul viso i segni delle botte Alberto Carelli il ristoratore 62enne, titolare della "Osteria del vicolo" di Casapusterlengo (Lodi), aggredito da una baby gang nella notte di Halloween. La "colpa" è aver tentato di fermare i ragazzini che prendevano a pallonate le vetrine del suo locale, come racconta a Tgcom24. "E mentre ero in ospedale per farmi medicare - conclude, - sono tornati a minacciare mia moglie".