Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nella notte di Halloween

Ristoratore picchiato nel Lodigiano da baby gang: "Sono tornati a minacciarci"

A Tgcom24 il racconto dell'aggressione nella notte di Halloween

di Tito Giliberto
04 Nov 2025 - 20:09
01:32 

Porta ancora sul viso i segni delle botte Alberto Carelli il ristoratore 62enne, titolare della "Osteria del vicolo" di Casapusterlengo (Lodi), aggredito da una baby gang nella notte di Halloween. La "colpa" è aver tentato di fermare i ragazzini che prendevano a pallonate le vetrine del suo locale, come racconta a Tgcom24. "E mentre ero in ospedale per farmi medicare - conclude, - sono tornati a minacciare mia moglie".

baby gang
video tg