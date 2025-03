Risse nella notte in strada a Milano: la paura dei residenti

A Milano, nella notte, si sono verificati due violenti scontri in strada. Il più grave è avvenuto prima delle quattro in via Filzi, vicino alla stazione Centrale, coinvolgendo bastoni, spray, calci, pugni, sedie e posaceneri. Due giovani di 22 e 26 anni sono stati portati in ospedale I residenti hanno allertato la polizia e filmato l'incidente. “Ho visto dalla finestra che c’era casino. Ho chiamato io il 112 perché ho visto che il ragazzo non si alzava più”, racconta una giovane. Ancora da accertare anche il motivo di un'altra rissa, scoppiata in via Padova all'angolo con via Transiti.