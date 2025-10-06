Rissa tra giovani nel Beneventano, un ragazzo in coma e 4 arresti

Un 17enne in coma farmacologico, un altro giovane ferito, 4 ragazzi in carcere, ma ce ne sarebbero anche altri coinvolti. È il bilancio dell’ennesima rissa violenta tra ragazzi. Avviene tutto al di fuori di una discoteca a Montesarchio, paesino del Beneventano. Sono passate da poco le 3 di notte, tra sabato e domenica, quando al di fuori del locale s’innesca improvvisamente una lite tra due gruppi. Dalle parole si passa alle mani in pochi secondi. Ad avere la peggio è un 17enne, originario della zona, colpito più volte brutalmente con una mazza da baseball. Ora è ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento e lotta tra la vita e la morte. I carabinieri di Montesarchio, guidati dalla procura di Benevento, hanno già individuato i principali aggressori. Si tratterebbe di tre 19enni e un ventenne. All'interrogatorio solo uno avrebbe risposto alle domande degli inquirenti, gli altri si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. I 4 si trovano in carcere e dovranno rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.