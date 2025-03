Rischio valanghe in montagna, viaggio con l'elisoccorso durante un'esercitazione

Le valanghe sono un fenomeno sempre più frequente per via dei cambiamenti atmosferici. A Macugnaga, sul Monte Rosa, in Piemonte, uomini e donne del soccorso alpino, tecnici, medici e unità cinofile si sono riuniti per una formazione sempre più specializzata. Ecco il nostro viaggio con l'elisoccorso durante un'esercitazione.