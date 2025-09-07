Rimozione di ordigno bellico ad Empoli: evacuate 5mila persone

E' il segnale che da' il via alle operazioni di disinnesco di una bomba della II Guerra mondiale di oltre 200 chili ritrovata durante uno scavo a Empoli, vicino a Firenze. A partire dalle prime ore dell'alba sono iniziate le operazioni di evacuazione della popolazione: 5.195 le persone allontanate insieme agli animali di compagnia. Gli artificieri hanno esteso la zona rossa, per un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno.