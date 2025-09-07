Rimozione di ordigno bellico ad Empoli: evacuate 5mila persone

La zona rossa"per un raggio di 500 metridi Roberto Lamura
E' il segnale che da' il via alle operazioni di disinnesco di una bomba della II Guerra mondiale di oltre 200 chili ritrovata durante uno scavo a Empoli, vicino a Firenze. A partire dalle prime ore dell'alba sono iniziate le operazioni di evacuazione della popolazione: 5.195 le persone allontanate insieme agli animali di compagnia. Gli artificieri hanno esteso la zona rossa, per un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno.
