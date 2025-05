Rimini Wellness 2025, fitness e innovazione al centro della nuova edizione

La 19esima edizione di Rimini Wellness conferma il suo ruolo di evento di riferimento per appassionati di fitness e benessere. Con 20mila metri quadrati di spazio espositivo, sei aree tematiche e oltre 2mila ore di allenamento, la manifestazione mette in moto sportivi da tutta Italia. Tra le novità, grande attenzione alla tecnologia applicata all’esercizio fisico, come dimostrano le proposte di Technogym e Fit Active, con classi coinvolgenti e ritmate. Quest’anno spicca anche un focus sulla nutrizione, con progetti dedicati all’equilibrio alimentare e alla ricerca del piatto perfetto per chi vuole restare in forma.