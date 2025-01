Rimini, la famiglia record del piccolo Alex

A Villa Verucchio, frazione di Verucchio, in provincia di Rimini, la famiglia Savoia riunisce da un mese sotto lo stesso tetto ben cinque generazioni. Il 19 dicembre è infatti nato il piccolo Alex che ha potuto così conoscere nonni, bisnonni e trisavole fino alla più anziana, Quinta, 98 anni. "La nostra è una famiglia molto fortunata, quando è nato Alex sono stati tanti i familiari che lo hanno salutato per la prima volta e soprattutto lo stupore di così tante generazioni che si sono strette in questa gioia - racconta papà Andrea, 26 anni, operaio -. Qualche giorno dopo la nascita siamo andati a registrarlo all'anagrafe e l'operatrice ci ha fatto notare l'originalità del fatto. Per noi è tutto normale, però, pensandoci non è così semplice riunire insieme cinque generazioni di parenti ancora in vita".