Rimini e i mozziconi: la lezione di civiltà di Davide

Daniele Benzi ha 22 anni, e ama la musica, la scrittura, ma ha anche a cuore l'ambiente in cui vive. Ha lavorato nel settore della grande distribuzione e sta per cominciare un'esperienza come lavoratore stagionale, nel frattempo ha dato il via a una vera e propria missione: ripulire le strade di Rimini dai mozziconi di sigaretta.