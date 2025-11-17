Rigopiano, il sostituto procuratore di Perugia parla di "superficialità" e "caos totale"

Ventinove persone morirono sepolte da una valanga il 18 gennaio 2017di Ilaria Liberatore
Ventinove persone morirono nell'hotel Rigopiano, sepolte da una valanga il 18 gennaio 2017. Per l'accusa quella tragedia poteva essere evitata. Nella seconda udienza del processo bis, a Perugia, il sostituto procuratore Paolo Berlucchi ha parlato di "superficialità" e "caos totale in cui nessuno sapeva chi comandava", chiedendo la conferma delle condanne per omicidio colposo nei confronti di due tecnici della provincia di Pescara, annullate in Cassazione e prossime alla prescrizione.