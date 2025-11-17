Logo Tgcom24
Nella seconda udienza del processo bis

Rigopiano, il sostituto procuratore di Perugia parla di "superficialità" e "caos totale"

Ventinove persone morirono sepolte da una valanga il 18 gennaio 2017

di Ilaria Liberatore
17 Nov 2025 - 19:06
01:32 

Ventinove persone morirono nell'hotel Rigopiano, sepolte da una valanga il 18 gennaio 2017. Per l'accusa quella tragedia poteva essere evitata. Nella seconda udienza del processo bis, a Perugia, il sostituto procuratore Paolo Berlucchi ha parlato di "superficialità" e "caos totale in cui nessuno sapeva chi comandava", chiedendo la conferma delle condanne per omicidio colposo nei confronti di due tecnici della provincia di Pescara, annullate in Cassazione e prossime alla prescrizione. 

