IN ALTO ADIGE

Rifugi a corto di provviste? Ci pensano i droni

Il progetto per rifornire gli "appoggi" in alta quota vede la collaborazione tra una tech company e la Provincia autonoma di Bolzano

15 Ott 2025 - 19:44
01:18 

Piccoli, versatili ed economici. Sono i droni i nuovi alleati del trasporto delle merci dalle valli ai rifugi d'alta quota. Succede in Alto Adige dove, grazie alla collaborazione tra una tech company locale e la Provincia autonoma di Bolzano, quest'estate è partito un progetto-pilota che ha permesso di rifornire quattro baite difficilmente raggiungibili. Cosa trasportano i droni? Uova, pane, succo di mela, ma anche estintori e fusti di birra.

