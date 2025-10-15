Rifugi a corto di provviste? Ci pensano i droni

Piccoli, versatili ed economici. Sono i droni i nuovi alleati del trasporto delle merci dalle valli ai rifugi d'alta quota. Succede in Alto Adige dove, grazie alla collaborazione tra una tech company locale e la Provincia autonoma di Bolzano, quest'estate è partito un progetto-pilota che ha permesso di rifornire quattro baite difficilmente raggiungibili. Cosa trasportano i droni? Uova, pane, succo di mela, ma anche estintori e fusti di birra.