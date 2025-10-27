Riccione, villa Mussolini all'asta: la storica residenza del Duce in vendita

Per quasi vent'anni, dal 1963 al 1996, la villa ha ospitato un ristorante, poi venne abbandonata, fino al 1997, quando passò, tramite Riminicultura, alla Fondazione della Cassa di Risparmio della città, che ora ha deciso di metterla all'asta. L'edificio, già sottoposto a vincoli storici e artistici, è destinato a usi culturali e sociali e proprio per questo il Comune punta ora all'acquisto.