Reggio Calabria, maxi-operazione contro la 'ndrangheta: 26 arresti, anche il boss Pino Piromalli

Il capo cosca di Gioia Tauro era libero dal 2021 quando aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis

23 Set 2025 - 07:44
