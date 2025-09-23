Logo Tgcom24
Cronaca
MAXI OPERAZIONE

Reggio Calabria, colpo alla 'ndrangheta: preso anche il boss Pino Piromalli

Arrestate 26 persone accusate di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni

di Alessio Fusco
23 Set 2025 - 12:52
Ventisei arrestati nell'operazione "Res tauro" contro la cosca Piromalli. Il blitz dei carabinieri del Ros all'alba quando, assieme ai militari del comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, auto riciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso. Preso anche "Il padrone di Gioia Tauro", così si definiva il boss Pino Piromalli detto “facciazza”, intercettato dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e arrestato all'alba dai carabinieri del Ros nel operazione “Res Tauro”. Con lui sono state fermate altre 26 persone, sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni.

 
 
 

 

video tg

