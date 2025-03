Reggia di Venaria, migliaia di visitatori per i ciliegi in fiore

È come immergersi in un quadro impressionista, un intrecciarsi di rami fioriti che formano interminabili corridoi tinti di rosa, i colori tenui dei ciliegi in fiore. Nei giardini della Reggia di Venaria - alle porte di Torino - e questo è lo scenario incantato che si apre agli occhi delle migliaia di visitatori. Oltre 70mila ingressi in pochi giorni, 25mila nella sola giornata di domenica, tutti attirati da questo spettacolo della natura.