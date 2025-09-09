Reclutava jihadisti, trovati video dell'addestramento militare

Aderiva all'Islam più radicale, predicando la compenetrazione tra fede e lotta armata, il cittadino del Bangladesh di 37 anni arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di arruolare giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche
La polizia di Brescia ha arrestato un cittadino del Bangladesh, estremista islamico di 37 anni, residente nel Mantovano. Gli investigatori della Digos, con i colleghi di Genova e di Mantova, hanno individuato il 37enne nell'ambito di un'altra indagine che ha portato alla condanna di un uomo affiliato all'associazione terroristica "Tehrik e Taliban Pakistan", una ramificazione di Al Qaeda.
Commenti (0)