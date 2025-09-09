Logo Tgcom24
Reclutava jihadisti, trovati video dell'addestramento militare

Aderiva all'Islam più radicale, predicando la compenetrazione tra fede e lotta armata, il cittadino del Bangladesh di 37 anni arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di arruolare giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche

09 Set 2025 - 15:27
La polizia di Brescia ha arrestato un cittadino del Bangladesh, estremista islamico di 37 anni, residente nel Mantovano. Gli investigatori della Digos, con i colleghi di Genova e di Mantova, hanno individuato il 37enne nell'ambito di un'altra indagine che ha portato alla condanna di un uomo affiliato all'associazione terroristica "Tehrik e Taliban Pakistan", una ramificazione di Al Qaeda.

