Re Panettone 2025 premia i migliori prodotti artigianali

Fino a domenica 30 novembre torna a Milano "Re Panettone". La diciottesima edizione della festa dedicata al dolce di Natale più amato si svolge come ormai da tradizione presso il Parco Esposizioni Novegro e mette in mostra panettoni artigianali e tante altre varianti lievitate d'eccellenza. Novità di quest'anno è il premio Panettone Partenope, l'appellativo non si riferisce solo alla città di Napoli, ma anche alla sua dea protettrice, la sirena che portava il nome che poi passò alla città: questo premio intende essere un omaggio di Milano e del suo interprete Re Panettone alla città di Napoli.