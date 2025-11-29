Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A MILANO

Re Panettone 2025 premia i migliori prodotti artigianali

La manifestazione è giunta alla diciottesima edizione

di Rossella Russo
29 Nov 2025 - 19:54
01:43 

Fino a domenica 30 novembre torna a Milano "Re Panettone". La diciottesima edizione della festa dedicata al dolce di Natale più amato si svolge come ormai da tradizione presso il Parco Esposizioni Novegro e mette in mostra panettoni artigianali e tante altre varianti lievitate d'eccellenza. Novità di quest'anno è il premio Panettone Partenope, l'appellativo non si riferisce solo alla città di Napoli, ma anche alla sua dea protettrice, la sirena che portava il nome che poi passò alla città: questo premio intende essere un omaggio di Milano e del suo interprete Re Panettone alla città di Napoli. 

video evidenza