Cronaca
La situazione

Rave nel Modenese, centinaia gli identificati finora

Un fermo per possesso di sostanze stupefacenti

di Rita Ferrari
02 Nov 2025 - 12:54
01:30 

L'ex Bugatti di Campogalliano, alle porte di Modena è stata occupata nel weekend di Halloween da almeno 5mila ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa. Centinaia gli identificati finora, un fermo per possesso di sostanze stupefacenti.