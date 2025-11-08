Rapinarono anziana a casa, arrestate 5 persone a Foggia

La donna un anno fa era stata aggredita, imbavagliata e legata
I carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 5 persone gravemente indiziate di rapina, avvenuta il pomeriggio del 21 ottobre 2024 ai danni di una 84enne foggiana. L'anziana, aggredita alle spalle mentre rientrava con la spesa a casa - nel quartiere San Lorenzo di Foggia -, era stata trascinata all'interno della propria abitazione, legata con fascette da elettricista ad una sedia, imbavagliata e costretta da tre persone con il volto nascosto da mascherine chirurgiche ad aprire la cassaforte.
Dopo aver preso numerosi gioielli, orologi e contanti - per un valore complessivo di diverse migliaia di euro - i tre si erano allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle telecamere della zona i carabinieri sono riusciti a identificare anche due complici, e ad acquisire prove del fatto che la rapina fosse stata pianificata alcune settimane prima da una 31enne foggiana, stretta conoscente della vittima, che si sarebbe avvalsa del proprio compagno - un 26enne di Carapelle - e di altri tre uomini legati a quest'ultimo da rapporti di parentela e amicizia.