Ragusa, hotel rifiuta turista israeliana

Da Israele alla Sicilia, un tour dell’isola per una vacanza da sogno ma... non a Ragusa. È la disavventura capitata a una turista israeliana che dopo aver prenotato un hotel nella cittadina siciliana si è vista recapitare una mail dal contenuto - a suo dire - razzista e discriminatorio: “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Gaza - si legge - quindi se ritieni che il tuo governo stia agendo in modo appropriato, ti preghiamo di cancellare la tua prenotazione e di prenotare altrove. Ma se anche tu sei sconvolta dagli eventi degli ultimi due anni, saremo lieti di darti il benvenuto per un piacevole soggiorno”. La donna si è rivolta così ai media israeliani denunciando la mail. Ma il proprietario dell'hotel si difende: "Nessun razzismo"