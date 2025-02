Ragazzo spagnolo ferito a Milano durante un tentativo di rapina

Non è in pericolo di vita ma ha numerosi punti all'addome il 22enne spagnolo ferito con un coltello durante un tentativo di rapina in viale Romagna, a Milano, dopo una serata passata in discoteca con alcuni connazionali, studenti in Erasmus come lui. Arrivati in zona Città studi, sono stati accerchiati da un gruppo di giovanissimi nordafricani che hanno cercato di strappare a uno di loro la collanina. Il 22enne è intervenuto, ma è stato colpito al fianco sinistro.