Ragazzo accoltellato a Bergamo, lo sfogo della sorella: "Niente giustifica l'omicidio"

Intanto in via Gherardelli, dove abitava Riccardo e dove è avvenuta la rissa fra due gruppi di tifosi, sono stati deposti mazzi di fiori e una maglia nerazzurra dell'Atalanta, la squadra per cui la giovane vittima faceva il tifo. Nelle prossime ore sarà inviata al gip la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza del 19enne arrestato dai carabinieri per l'omicidio.