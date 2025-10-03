Raduno Pro Pal in Piazza Duomo a Milano, imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II

l monumento equestre a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano è stato oggetto di atti vandalici a conclusione della manifestazione pro-Palestina svoltasi giovedì 2 ottobre. Alcuni partecipanti al corteo sono saliti sulla statua e hanno deturpato la base e parte del monumento con vernice rossa, rovesciandola sui leoni di marmo e sul bassorilievo in bronzo. Sono state lasciate due scritte a sfondo politico, chiaramente indirizzate alla premier Giorgia Meloni: una recita “Meloni vai via” sul bassorilievo e l'altra, più offensiva, “Meloni merda” su uno scudo. Al momento, gli autori di questo gesto non sono stati identificati. Tuttavia, la zona è densamente coperta da un sistema di videosorveglianza. Le registrazioni delle telecamere potrebbero aver catturato la scena del vandalismo e i volti dei responsabili, facilitando così la loro identificazione.