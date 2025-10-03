Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
vernice rossa

Raduno Pro Pal in Piazza Duomo a Milano, imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II

Due scritte a sfondo politico contro la premier Giorgia Meloni

03 Ott 2025 - 11:32
03:32 

l monumento equestre a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano è stato oggetto di atti vandalici a conclusione della manifestazione pro-Palestina svoltasi giovedì 2 ottobre. Alcuni partecipanti al corteo sono saliti sulla statua e hanno deturpato la base e parte del monumento con vernice rossa, rovesciandola sui leoni di marmo e sul bassorilievo in bronzo. Sono state lasciate due scritte a sfondo politico, chiaramente indirizzate alla premier Giorgia Meloni: una recita “Meloni vai via” sul bassorilievo e l'altra, più offensiva, “Meloni merda” su uno scudo. Al momento, gli autori di questo gesto non sono stati identificati. Tuttavia, la zona è densamente coperta da un sistema di videosorveglianza. Le registrazioni delle telecamere potrebbero aver catturato la scena del vandalismo e i volti dei responsabili, facilitando così la loro identificazione.

flotilla
gaza
video evidenza
milano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri