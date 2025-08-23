Logo Tgcom24
Quinta evasione in cinque giorni: è allarme

L'ultimo episodio alla casa circondariale di Palmi, in Calabria

di Alessandra Rolla
23 Ago 2025 - 13:15
Questa volta a darsi alla fuga è stato un boss mafioso appartenente al clan pugliese Strisciuglio, affiliato alla Sacra Corona Unita. Si tratta di Marino Massari di 35 anni. Era in una sezione ritenuta di alta sorveglianza

