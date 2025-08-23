Quinta evasione in cinque giorni: è allarme

L'ultimo episodio alla casa circondariale di Palmi, in Calabriadi Alessandra Rolla
Questa volta a darsi alla fuga è stato un boss mafioso appartenente al clan pugliese Strisciuglio, affiliato alla Sacra Corona Unita. Si tratta di Marino Massari di 35 anni. Era in una sezione ritenuta di alta sorveglianza
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)