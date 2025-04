Quindicenne rapito a Napoli, il padre: "È come se mio figlio fosse rinato"

Un'indagine lampo che ha portato all'arresto di un 24enne, incensurato, conoscente della famiglia. Per la polizia, il ringraziamento del padre del ragazzo rapito: "Sono stati umani e attenti a non farmi perdere la lucidità. Mi hanno fatto la gentilezza gli ispettori, di portarlo dalla mamma prima di farlo andare in Caserma e poi l'ho rivisto qui".