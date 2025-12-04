Quando l'albero di Natale diventa un'opera... cucita

Si fanno chiamare "uncinettine" e hanno messo in piedi un laboratorio nel santuario paesanodi Andrea Noci
Quaranta donne ad Orta di Atella hanno cucito oltre 12mila mattonelle all’uncinetto, lavorando fin dall'estate, assemblando anche sotto la pioggia, per dare vita a un abete stilizzato da record, alto più di 12 metri
