Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CASERTA

Quando l'albero di Natale diventa un'opera... cucita

Si fanno chiamare "uncinettine" e hanno messo in piedi un laboratorio nel santuario paesano

di Andrea Noci
04 Dic 2025 - 20:11
01:34 

Quaranta donne ad Orta di Atella hanno cucito oltre 12mila mattonelle all’uncinetto, lavorando fin dall'estate, assemblando anche sotto la pioggia, per dare vita a un abete stilizzato da record, alto più di 12 metri
 

video tg