Nei tre indici generazionali che individuano le città migliori per bambini (0-14 anni), giovani (18-35) e anziani (over 65) le tre vincitrici sono rispettivamente Lecco, Gorizia e Bolzano. Quest'ultima si piazza anche al secondo posto per la categoria giovani, che vede invece fanalino di coda Roma, indicata come peggior città.