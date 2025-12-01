Logo Tgcom24
LA CLASSIFICA DEL "SOLE 24 ORE"

Qualità della vita 2025: prima Trento, sul podio anche Bolzano e Udine

Confermata l'eccellenza dell'arco alpino nel garantire benessere ai propri cittadini

di Paolo Brinis
01 Dic 2025 - 15:25
01:15 

Trento torna a brillare come città dove vivere meglio in Italia. Dopo un anno al secondo posto, la provincia trentina riconquista la vetta della classifica sulla Qualità della vita 2025 del "Sole 24 Ore", confermando l'eccellenza dell'arco alpino nel garantire benessere ai propri cittadini. Sul podio della 36esima edizione dell'indagine che ha analizzato 107 province italiane attraverso 90 indicatori statistici, salgono anche Bolzano e Udine, disegnando una mappa del benessere ancora una volta tutta settentrionale.

