Puglia regina del mare per il quinto anno: 99,7% di acque eccellenti

La Puglia conquista per il quinto anno consecutivo il primato per la qualità delle acque marine: il 99,7% è stato giudicato eccellente dalle analisi del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Subito dopo Friuli Venezia Giulia (99,6%) e Sardegna (98,7%). Monitorati oltre 5.100 km di litorale italiano, con risultati complessivamente ottimi. Bene anche fiumi e laghi: il 90% ha raggiunto il massimo punteggio. In tutto, analizzati più di 24mila campioni in mare, laghi e fiumi.