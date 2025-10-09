Logo Tgcom24
Cronaca
A ROMA

Protesta degli anziani in Campidoglio:""Siamo una risorsa non un peso"

Si lamentano per la burocrazia farraginosa per i fondi non adeguati o bloccati per finanziare i centri per la terza età

09 Ott 2025 - 13:06
01:34 

"Ci hanno abbandonato, senza di noi l'Italia si ferma lo devono capire". "Siamo una risorsa non un peso", con questo slogan gli anziani sono scesi in piazza al Campidoglio per richiamare l'attenzione dell'amministrazione capitolina sulle numerose criticità che affliggono il sistema dei centri per la terza eta di Roma. Protestano per la burocrazia farraginosa per i fondi non adeguati o bloccati. La sensazione è quella di soffocamento, di inadeguatezza, di mancanza di confronto e di disinteresse 

  

 

