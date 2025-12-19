Professore universitario si traveste da Batman per un esperimento sociale

Francesco Pagnini è un professore universitario, ordinario di Psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano, e ha alle spalle 10 anni di ricerca ad Harvard. Studia attenzione, consapevolezza e comportamenti sociali. E per farlo, questa volta, ha deciso di scendere dal campus alla metropolitana, vestito da Batman. Un esperimento fuori dagli schemi per osservare cosa succede quando un elemento inatteso interrompe la routine quotidiana.