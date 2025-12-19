Logo Tgcom24
Cronaca
IN METROPOLITANA A MILANO

Professore universitario si traveste da Batman per un esperimento sociale

Francesco Pagnini, ordinario di Psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano, studia i comportamenti delle persone

di Elena Tambini
19 Dic 2025 - 20:41
01:34 

Francesco Pagnini è un professore universitario, ordinario di Psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano, e ha alle spalle 10 anni di ricerca ad Harvard. Studia attenzione, consapevolezza e comportamenti sociali. E per farlo, questa volta, ha deciso di scendere dal campus alla metropolitana, vestito da Batman. Un esperimento fuori dagli schemi per osservare cosa succede quando un elemento inatteso interrompe la routine quotidiana.

