Minacce online alla figlia di Meloni, parla il prof sotto accusa: "Una leggerezza, chiedo scusa"

Stefano Addeo, insegnante di tedesco in un istituto superiore del Napoletano, è finito al centro delle polemiche per un post scritto contro la figlia del premier Giorgia Meloni, dopo aver appreso da un telegiornale che il governo non avrebbe dichiarato Netanyahu criminale di Stato. "La situazione dei bambini di Gaza mi addolora moltissimo, piango ogni notte" dice intervistato da Tgcom24. "Scosso, ho pubblicato un messaggio contro la figlia della premier Meloni. Una leggerezza una stupidaggine ho chiesto su WhatsApp a ChatGPT". Un post che lui stesso definisce oggi "un errore gravissimo". Dopo l’ondata di indignazione, il docente si è scusato pubblicamente: "Non si gioca con i bambini. Quel post ha avuto conseguenze pesanti, anche per me". Davanti casa sua, racconta, sono comparsi pomodori marci e minacce.