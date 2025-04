Primo avatar a discutere la tesi di laurea, la creatrice: "Vorrei che fossero tutor per gli studenti"

La 26enne Veronica Nicoletti, classe 98, si è laureata all'Università di Cassino, ma la sua tesi, per la prima volta in Italia, è stata discussa dal suo avatar creato con l'intelligenza artificiale. E la studentessa ha assistito alla discussione. "Ero emozionata ma poi mi sono tranquillizzata", commenta. "Vorrei diventare una professoressa - aggiunge - e utilizzare questi tipi di avatar come tutor personalizzati per un aiuto extra agli studenti". Il suo personaggio virtuale si è presentato alla commissione e con queste parole ha introdotto il lavoro finale del corso di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione: "Buongiorno, sono Veronica Nicoletti, una studentessa in scienze Pedagogiche. Sono qui per presentare il mio lavoro di tesi su Educare all’Intelligenza Artificiale". L'IA protagonista della discussione è stata sviluppata e addestrata interamente dalla stessa studentessa, che ha redatto la tesi, programmato il chatbot e collaborato alla creazione dell’avatar tridimensionale.