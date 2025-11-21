Logo Tgcom24
Cronaca
GIA' NATALE

Prima neve su Bressanone

"Durante la notte in Alto Adige ha iniziato a nevicare su gran parte del territorio"

21 Nov 2025 - 11:08
00:57 

Fiocchi di neve in Trentino Alto Adige. A Bressanone tetti e strade imbiancate. Altre precipitazioni nelle prossime ore

video evidenza