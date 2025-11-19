Presentato il calendario 2026 dei vigili del fuoco

L'Italia sa di poter contare, anche nelle situazioni più pericolose, sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nella cornice del Museo Maxxi di Roma, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato presentato il calendario del 2026, con le illustrazioni di Sergio Ponchione e dedicato ai quattro elementi di aria, fuoco, terra e acqua in cui i vigili del fuoco operano quotidianamente. Quando c'è da salvare una vita loro sono sempre in prima linea.