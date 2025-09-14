Presa a sassate dall'ex, l'autopsia rivela l'agonia di Martina Carbonaro

Martina si era fidata del suo ex, aveva accettato di seguirlo in questo posto isolato per dargli la possibilità di un ultimo chiarimento, ma Alessio Tucci non ha accettato il rifiuto"di Bruna Varriale
L'ha colpita 4 volta alla testa con un sasso. La prima alla nuca mentre Martina Carbonaro 14 anni era di spalle, forse per evitare che il suo ex, Alessio Tucci, muratore di 19 anni, l'abbracciasse poi altre tre volte, l'ultima sulla fronte. secondo i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della 14enne, Martina non è morta subito.
Il 26 maggio scorso la sua agonia, all'interno dell'ex stadio del comune di Afragola, nel napoletano, è durata un'ora. Martina si era fidata del suo ex, aveva accettato di seguirlo in questo posto isolato per dargli la possibilita di un ultimo chiarimento, ma alessio tucci non ha accettato il rifiuto.
