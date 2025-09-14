Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La quattordicenne non sarebbe morta subito

Presa a sassate dall'ex, l'autopsia rivela l'agonia di Martina Carbonaro

Martina si era fidata del suo ex, aveva accettato di seguirlo in questo posto isolato per dargli la possibilità di un ultimo chiarimento, ma Alessio Tucci non ha accettato il rifiuto"

di Bruna Varriale
14 Set 2025 - 12:59
01:23 

L'ha colpita 4 volta alla testa con un sasso.  La prima alla nuca mentre Martina Carbonaro 14 anni era di spalle, forse per evitare che il suo ex, Alessio Tucci, muratore di 19 anni, l'abbracciasse poi altre tre volte, l'ultima sulla fronte. secondo i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della 14enne, Martina non è morta subito.

Il 26 maggio scorso la sua agonia, all'interno dell'ex stadio del comune  di Afragola, nel napoletano, è durata un'ora. Martina si era fidata del suo ex, aveva accettato di seguirlo in questo posto isolato per dargli la possibilita di  un ultimo chiarimento, ma alessio tucci non ha accettato il rifiuto.
 

martina carbonaro
omicidio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri