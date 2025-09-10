Prenotano per 50 ma poi non si presentano: arrivano le scuse a PizzAut

"Ci siamo rimasti male? Malissimo!". Così aveva espresso la sua delusione al Tg4 un pizzaiolo di PizzAut dopo che 50 insegnanti, senza avvisare, non si erano presentati al pranzo prenotato. E anche grazie a quel servizio televisivo, alla fine, le scuse sono arrivate. È stata la preside a chiamare Nico Acampora, fondatore del ristorante di Monza gestito da cuochi e camerieri autistici. "Ha telefonato la preside, con la collega, e mi hanno spiegato che era una decisione del Collegio docenti venire qua, e poi non hanno disdetto per una serie di misunderstanding. Mi hanno chiesto quale fosse il modo migliore per riparare: ho detto di venire qui, e accorgersi che i nostri figli non devono essere destinati solo alle aule di sostegno", ha detto Acampora.