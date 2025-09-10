Logo Tgcom24
LA POLEMICA

Prenotano per 50 ma poi non si presentano: arrivano le scuse a PizzAut

A Nico Acampora, fondatore del ristorante gestito da cuochi e camerieri autistici, è arrivata la chiamata della preside della scuola

di Thomas Trenchi
10 Set 2025 - 21:15
01:31 

"Ci siamo rimasti male? Malissimo!". Così aveva espresso la sua delusione al Tg4 un pizzaiolo di PizzAut dopo che 50 insegnanti, senza avvisare, non si erano presentati al pranzo prenotato. E anche grazie a quel servizio televisivo, alla fine, le scuse sono arrivate. È stata la preside a chiamare Nico Acampora, fondatore del ristorante di Monza gestito da cuochi e camerieri autistici. "Ha telefonato la preside, con la collega, e mi hanno spiegato che era una decisione del Collegio docenti venire qua, e poi non hanno disdetto per una serie di misunderstanding. Mi hanno chiesto quale fosse il modo migliore per riparare: ho detto di venire qui, e accorgersi che i nostri figli non devono essere destinati solo alle aule di sostegno", ha detto Acampora.

