Prato, Denisa uccisa e decapitata: la confessione del 32enne

È stato fermato con un blitz dei reparti speciali il 32enne Vasile Frumuzache, guardia giurata romena, accusato dell’omicidio di Maria Denisa Adas, sex worker scomparsa da Prato il 15 maggio. Il corpo è stato ritrovato in un bosco, decapitato e con segni di sfregio. L’uomo ha confessato: “Mi ricattava, voleva 10mila euro per non dire tutto a mia moglie”. Le immagini di una telecamera e il GPS dell’auto lo hanno incastrato. Ora è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.