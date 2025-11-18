Prato, aggressioni contro i lavoratori cinesi in sit in

"Trenta persone che caricano un sit-in di protesta davanti alla stampa, davanti alla polizia, questo è il clima di impunità in cui agiscono queste aziende" sono le parole di Luca Toscano del sindacato Sudd Cobas. Pugni, calci, un gazebo divelto. Un altro pestaggio, violento, questa volta da parte di una trentina di cittadini cinesi, che si sono scagliati contro i lavoratori che stavano protestando per le condizioni di sfruttamento in cui versano da anni. Teatro delle violenze sempre la Chinatown di Prato, dove si produce pronto moda.